„Jsme velmi rádi, že Casey Affleck přijal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a zároveň na 52. ročníku festivalu představí film režiséra Davida Loweryho A Ghost Story. Caseyho Afflecka si vážíme jako jedné z nejzajímavějších hereckých osobností současného amerického filmu. Pro festival je ctí, že při příležitost uvedení nového filmu Davida Loweryho A Ghost Story bude moci uvítat oba tvůrce osobně,” uvedl Jiří Bartoška, prezident festivalu.

Početná delegace

Jednačtyřicetiletý herec, ale také scenárista, režisér a producent představuje v současnosti jednu z nejprogresivnějších tvůrčích osobností amerického filmu. V uplynulých měsících posbíral řadu význačných cen za hlavní roli ve filmu Místo u moře.

Vedle zmíněného Oscara a Zlatého globu k nim patří i cena BAFTA nebo New York Film Critics Circle.

Soukromý detektiv Patrick Kenzie (Casey Affleck) zná šedivé předměstí Bostonu jako své boty.

FOTO: Falcon, Právo

Ve Varech za pár týdnů představí společně se scenáristou a režisérem Davidem Lowerym a producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem jejich nejnovější snímek, fascinující filmovou poemu A Ghost Story.

Premiérově byl film za velkého zájmu veřejnosti i kritiky uveden v lednu na filmovém festivalu Sundance. Affleck v něm vytvořil hlavní role společně s herečkou Rooney Maraovou.

Po boku slavného bratra

Casey Affleck je mladším bratrem v Česku slavnějšího herce Bena Afflecka. Nicméně v jeho stínu celosvětově nezůstává. Naopak. Sourozencům to navíc spolu výborně ladí i na filmovém plátně.

Casey Affleck

FOTO: Profimedia.cz

Před kamerou se v minulosti opakovaně potkali, mimo jiné ve filmech Dobrý Will Hunting (1997), Hledám Amy (Chasing Amy, 1997) a 200 cigaret (200 Cigarettes, 1999). Casey si též zahrál pod Benovou režií v kriminálním dramatu Gone, Baby, Gone (2007).

Ben Affleck

FOTO: Evan Agostini, ČTK/AP

Ani on přitom - podobně jako bratr Ben - svůj umělecký potenciál jen na herectví neomezuje. Společně s Joaquinem Phoenixem napsali a pod Affleckovou režií si také zahráli v komedii I´m Still Here (2010), v příštím roce by do kin měl přijít také snímek Light of My Life, k němuž Casey napsal nejen scénář, ale také ho režíroval, a navíc si v něm zahrál hlavní roli.