Manson se pohybuje na hudební scéně od roku 1989 a rád šokuje svou podobou – vystupuje jako satanista, gotický rocker či bytost s nejasným pohlavím. V ČR koncertoval již mnohokrát. Vydal celkem devět studiových alb, a to nejnovější se jmenuje The Pale Emperor (2015).

Desáté album nazvané Say10 mělo vyjít letos v únoru na Den sv. Valentýna, ale nevyšlo. Nakonec bylo přejmenováno na Heaven Upside Down a na datum vydání se čeká.

„Nové album bude to poslední, co by lidé čekali po vydání předešlé desky The Pale Emperor,” tvrdí umělec.

Vstupenky budou od 19.května od 9.00 na www.goout.cz a v sítích Ticketpro a Ticketstream ve dvou kategoriích. VIP vstupenky pod pódium budou stát 1290 korun + poplatky, běžné vstupenky pak 990 Kč + poplatky.