Scénář snímku napsal Brian Ashby. Jedná se o fiktivní příběh, který nesleduje s dokumentaristickou přesností skutečný život Wolfganga Amadea Mozarta. Hlavní role dostali zahraniční herci jako James Purefoy (baron Saloka), Aneurin Bernard (Mozart) a Samantha Barksová (Josefína Dušková).

„Kostýmy a make-upy jsou tak nádherné a dekadentní a pak ta temnota, která prostupuje Jamese Purefoye a jeho barona, a všechny ty věci kolem, manipulace s mladými ženami v té době. Myslím, že to funguje nádherně, nevíte, jestli milovat tu krásu, nebo se děsit toho, co se děje,“ uvedla Barksová.

”Není to jen o opeře a o Mozartovi, je to svižný příběh, který zaujme nejrůznější publikum. Chci, aby lidé, kteří nikdy neposlouchali operu, přišli a užili si ten příběh, je to dobrý příběh.“

Wolfgang Amadeus Mozart navštívil Prahu v letech 1787 a 1791, kdy byly uvedeny jeho slavné opery Don Giovanni (1787) a La clemenza di Tito (1791). Na pražské Bertramce se setkával především se svými přáteli, skladatelem Františkem Xaverem Duškem a jeho manželkou, zpěvačkou Josefínou Duškovou.