Ondřej Horák:

Nebožtík





Ze země fjordů, kde jsou děti odebírány rodičům podivným úřadem a kde ve vězení dlí masový vrah Breivik, přes Osvětim až do Budapešti. Taková je cesta mladého, znuděného a zhýčkaného literáta Štěpána Hrdiny, jenž marně hledá náhradní náplň svého života.

Akropolis, 136 stran, 199 Kč

Valentin Rasputin:

Hodiny francouzštiny





Mince, zaměřovaná, čára – znáte tyto hry? Kniha přináší vhled do nelehkých poválečných let v Rusku, a to očima hocha, který se ve svých jedenácti letech ocitá na prahu dospělosti a musí si daleko od rodné vesnice poradit jak s učením, se spolužáky i svou budoucností.

Akropolis, přeložila Markéta Koblasová, 64 stran 199 Kč

Corinne Hofmannová:

Dívka se žirafím krkem





Jak se člověk stane takovým, jakým je? Corinne pochází ze skromných poměrů. Vzhledem k tělesné výšce se v dětství stala terčem posměchu spolužáků. Jako dítě východoněmeckého otce se stala outsiderem ve švýcarské společnosti. Brzy se naučila, jak z osudu vytěžit to nejlepší.

Ikar, přeložila Zuzana Schneiderová, 288 stran+16 stran příloh, 279 Kč

Alen Meškovič:

Ukulele jam





Miki, patnáctiletý bosenský muslim, dorazí s rodiči v létě roku 1992 do chorvatského uprchlického tábora. Má za sebou drsné prožitky, které se pro něj stávají tabu. Jeho starší bratr Neno skončil pravděpodobně v srbském zajateckém táboře...

Argo, přeložila Markéta Kliková, 366 stran, 398 Kč

Vlastimil Vonduška:

Husitská epopej V. Za časů Ladislava Pohrobka 1450 – 1460





Klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Mladý Ladislav Pohrobek se ujímá českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a novým králem se stává Jiří z Poděbrad...

Moba, 640 stran, 439 Kč

Goscinny / Sempé:

Mikulášovy patálie

Mikuláš je malý nezbedný kluk s partou kamarádů, kupou bláznivých nápadů a úžasným dětským pohledem na svět. V podání Františka Filipovského je vše velkým zážitkem.

Radioservis, CD, 2:46 hodin, 249 Kč

Alena Hrachovcová:

Do žížal se nekouše!





Soubor krátkých próz se podobně jako jiné autorčiny tituly řadí mezi vtipné, žensky laskavé a autobiograficky laděné knihy. Zkušenosti a autorčin smysl pro humor vnáší do povídek neocenitelný nadhled a vzbuzují čtenářské sympatie.

Eroika, 216 stran, 197 Kč

Didier Drogba, Debbie Beckermanová:

Oddanost





Fotbalista se v autobiografické knize ohlíží za bohatou kariérou a životem, který nebyl tak snadný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Během občanské války na rodném Pobřeží slonoviny ztratil několik příbuzných. Vzpomíná na dětství a na život přistěhovalce ve Francii.

Host, přeložil Milan Růžička, 384 stran, 329 Kč