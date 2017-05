Celkové tržby hudebního průmyslu v ČR dosáhly v roce 2016 přibližně 733 miliónů korun. Zatímco příjem z fyzického prodeje klesl o 3 %, příjem z digitálního zase o 3 % vzrostl.

„Nejperspektivnějším příjmovým zdrojem je bezesporu streaming, který vzrostl o 14 %,“ tvrdí Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI). Podle jejích odhadu si ke konci roku 2016 platilo některý ze streamovacích servisů 110 tisíc fanoušků a tento počet každý měsíc výrazně roste.

Chování českých hudebních fandů se moc neliší od těch v západní Evropě nebo v Americe. Trendy jsou podobné, ale rozdíly panují například v tom, že Češi mají menší ochotu za cokoliv na internetu platit, zatímco velmi drahý vinyl si klidně koupí. Trend úpadku fyzického trhu a růstu digitálního se v poslední době poněkud zpomalil. V Česku to bylo také kvůli zastavení spolupráce mezi streamovacím servisem Deezer a T-Mobilem.

CD nezaniká



Za rok 2016 digitální příjmy tvořilo ze 77 % streamování a jen z 19 % stahování. V roce 2015 vytvořilo asi 70 % příjmů streamování a 28 % stahování.

Fyzické příjmy tvoří ze 78 % formát CD, jemuž mnozí věstili už před deseti lety zánik, 17 % tvoří vinyl a 4 % DVD. Proti roku 2015 vinyl stoupl z 12 % na 17 %. Lze to interpretovat jako úspěch, ale není to nic proti tomu, co se děje například ve Velké Británii. Tam stoupl prodej černých desek meziročně o 53 %. Tři milióny a dvě stě tisíc prodaných desek znamenají rekord a návrat k číslům ze začátku devadesátých let. Nejprodávanější byli David Bowie a Amy Winehousová. Milióny desek ročně se prodají také v USA.

Lidé tam obecně streamují více než v ČR. Streamováni je současně nadějí i prokletím hudby. Umělci už léta křičí, že peníze z těchto internetových služeb jsou směšné.

Nahrávky českých umělců přinesly v ČR asi 35 % příjmů. Vážná hudba dělá cca zhruba 5 % a 60 % pak představuje zahraniční produkce. Zatímco na vinylu se prodává hlavně časem prověřená rocková a popová klasika, na internetu vládne aktuální komerční pop.