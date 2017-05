Ze zahraničních souborů se představí Theater Bremen, který přiveze Brechtova Dobrého člověka ze Sečuanu i tanečně-činoherní inscenaci Zlaté srdce, a izraelský Kibbutz Contemporary Dance Company. Svou inscenaci Horses in the Sky uvede pro velký zájem hned dvakrát. Ze Slovenska přijede Teatro Tatro s dramatizací Bulgakovova Mistra a Markétky, kterou zahraje ve vlastním šapitó na Kraví hoře, činohra Slovenského národního divadla představí úspěšnou inscenaci Fanny a Alexander.

Představí se i projekt Constellations I. (Before I Say Yes) domácího tanečního souboru Spitfire Company a Orchestru Berg, který bude na festivalu uveden ve speciální úpravě pro prostor Mozartova sálu v divadle Reduta.