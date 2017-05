Devátého září vyráží Rolling Stones do Hamburku a turné zahrne také Mnichov, Spielberg, Curych, Barcelonu, Kodaň, Amsterdam, Düsseldorf, Stockholm, Arnhem či Paříž. Vyhýbá se však tradiční zastávce v ČR a kupodivu také rodné Anglii.

Letos běžel v kinech dokument o historicky prvním průniku rockové ikony na komunistickou Kubu a záznam jejich koncertu z Havany. Rolling Stones jsou jednou z nejdéle existujících skupin na světě. Její členové už překročili sedmdesátku, ale neustále koncertují.

Loni vydali album Blue & Lonesome, které zní jako vkusná vzpomínka na kořeny blues. Stouni uctili generaci, kterou milovali, když dospívali a teprve formovali svůj vlastní zvuk. Howlin’ Wolf, Jimmy Reed, Willie Dixon, Little Walter a další američtí bluesmani byli jejich hrdiny.

Pod producentským dohledem Dona Wase a The Glimmer Twins natočili své verze stařičkých klasik za pouhé tři dny a naživo. Mick Jagger zpíval a foukal do harmoniky, Keith Richards a Ronnie Wood nahráli kytary, Charlie Watts bicí, Darryl Jones baskytaru, Chuck Leavell a Matt Clifford klávesy a zahostoval si i starý „kámoš“ Eric Clapton. Důsledná retro nahrávka má záměrně zvuk jako z padesátých let.