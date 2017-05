V „Modrém efektu“ hráli tehdy mladí průkopníci rocku Vladimír Mišík, Radim Hladík, Jiří Kozel a Vlado Čech. Velmi progresivní a kritikou uznávaná deska, kterou vydal Supraphon v roce 1970, obsahovala také hity Slunečný hrob nebo Blue Effect Street.

Takhle znali fanoušci kytaristu v šedesátých letech. (Radim Hladík, Blue Effect, 1969).

FOTO: archiv R. a Z. Hladíkových

„Meditace z roku 1970 vychází v době uvedení kytaristy Radima Hladíka – bohužel in memoriam – do Síně slávy Rádia Beat. Právě on se postupně stal synonymem pro Blue Effect, ač kapelou do roku 2016 prošla řada excelentních zpěváků a instrumentalistů. Novému vydání alba se dostalo aktuálního remasteringu z pásů pro CD a vinyl,“ dodal Zdeněk Brouček ze Supraphonu.

Booklet nabízí písňové texty i historii vzniku skupiny a jejího debutu. Obal LP byl rekonstruován původním autorem Alanem Pajerem do kdysi plánované rozkládací a zčásti odlišné podoby. CD verze obsahuje navíc sedm bonusů (Sen není věčný; I Like The World /Sun Is So Bright/; Blue Taxi; Snakes; Slunečný hrob; I´ve Got My Mojo Working; White Star).