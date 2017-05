Mohla jste dost dlouhou dobu přemýšlet, jak by mělo nové album znít. Co jste si předsevzala?

První dvě desky si byly po zvukové stránce docela podobné, a tak jsem se chtěla posunout a nahrát něco trochu jiného. Přiznám se ale, že jsem dlouho netušila, jakým směrem se vydat, protože ne vždy je to tak, že víme-li, že chceme něco změnit, víme také, co a jak to udělat.

Zásadní vliv na konečnou podobu alba měl producent Dušan Neuwerth. Dal mu řád, vtiskl mu jasný zvuk a já si na to postupně zvykala. Brzy jsem však nabyla přesvědčení, že je to správná cesta. S Dušanem jsme si zcela vyhověli v představách o tom, jak by album Break mělo vypadat.

Dvě písně napsala Jana Kirschner a není to poprvé. Jak vaše spolupráce vznikla?

Jana se mnou spolupracuje od mé první desky a pro každou napsala dvě písničky. Padly jsme si do noty, a jakmile se dozví, že nahrávám desku, nabídne mi pro ni nějaké skladby.

Je zajímavé, že písničku Break, která dala mému novému albu jméno, mi poslala už před šesti lety na první desku. Tehdy mi ale neseděla, potřebovala jsem k ní dospět. Teď jsme ji vytáhli a myslím, že na nové album dokonale pasuje. Přitom jsme ji nijak zásadně nepředělávali.

Jak se vám podařilo získat skladbu od písničkáře Jakuba Ondry?

Potkali jsme se asi před čtyřmi lety, kdy ještě spolupracoval s Universal Music. Je to sympatický mladý kluk, navíc velmi talentovaný. Jednou jsme spolu ve studiu Martina Ledviny, které je přímo v sídle firmy Universal Music, jamovali. Při té příležitosti vznikl základ pro písničku Pull Me Out. Mimochodem velmi pěknou, pro mě je to aspirant na singl.

Autorem vašeho loňského singlu Hard To Believe je Marcell, jinak zpěvák a kytarista kapely No Distance Paradise. Na desku přispěl několika skladbami. V čem vám jako autor vyhovuje?

V první řadě je to člověk, kterých je na tomhle světě málo. Je velice hodný a nesmírně inteligentní, což jsou vlastnosti, které pro muzikanty nejsou až tak obvyklé. Kromě toho je krásný chlap. Když je na pódiu se svou kapelou, holky jsou z něho úplně hotové.

Měla jsem možnost poznat jeho rodinu. Má tři bratry a jeden je krásnější než druhý. Dva z nich jsou veterináři a všichni jsou nesmírně hodní. Myslím si, že spolupracovat a přátelit se s Marcellem je obrovský dar, takže to beru jako životní štěstí. Tím spíš, když z toho vznikly tak hezké skladby. Byla bych ráda, kdybych s ním mohla dělat dál.

Máte vy sama na albu nějaký autorský podíl?

Nemám. Ještě jsem k tomu nedospěla a myslím si, že k tomu budu pár let potřebovat. Není to pro mě priorita. Když si jednou sednu s blokem a napíšu dobrou písničku nebo text, bude to skvělé. Zatím se mi to ale nestalo, i když jsem to už zkoušela.

Kdy začnete k novému albu koncertovat?

V květnu a červnu odehrajeme vystoupení, na kterých do stávajícího repertoáru vpustíme několik nových písní. V červenci na festivalech už budeme hrát podstatnou část z desky.

Narodila jste se v Německu, nicméně posledních čtrnáct let žijete v Česku. Vyhovuje vám to?

Naprosto, jsem v Čechách spokojená. Německo mi samozřejmě nevadí, mám tam rodinné vazby a tak dvakrát do roka tam na pár dnů za rodinou jezdím. Za svůj domov však považuju Českou republiku.