Byť je mu pětadvacet let, je to už jeho pátá kniha, což je na vyzrálosti literárního projevu znát. Oživuje tak styl, který mnozí autoři z důvodů akčnosti svých vyprávění už opustili. Přesto nebo právě proto tolik zaujme.

Valtický rodák žijící v Břeclavi je psaním posedný už od gymnaziálních let. Však také jeho prózy Profíci: Školní odboj aktivován a Krylova kytara pojednávají o boji školních part a o hledání smyslu života mladého brněnského písničkáře. V Bandě lvů se věnoval osudům československých legionářů, jejichž dobrodružné osudy vyprávěl s ohledem na rodinné zázemí či charaktery. Nezlomná galéra byla příběhem břeclavských sportovců ze Slováckého veslařského klubu v časech první republiky i válečných let.

Posedlost metrem, do něhož tahal rodiče při návštěvách Prahy, se projevila v portrétech lidí milujících ho podobně jako on. V době ne tak vzdálené našemu času společenská atmosféra zhoustne, nepokoje spojené se zabíjením a střelbou se z ulic přenesou do podzemí a ukáže se, že prostory pod Vítkovem jsou už od dob bratra Žižky královstvím Stínů.

Šefara si širokým tematickým rozpětím svých próz osahává postavy, reálné či jenom nějakou osobností inspirované, které vypovídají víc než jen samy o sobě. V tom je klíč k Podsvětí, jež na místě, které zná tolik lidí, ukazuje, čeho všeho je člověk schopen. I co ho ohrožuje. A co má smysl přesahující čas.