Teaser toho ale bohužel moc neprozrazuje. Trvá zhruba patnáct vteřin, a i když toho ukazuje dost, je tak rychlý, že je možné postřehnout jen některé záběry. Upoutávka se krátce po svém uveřejnění dočkala odpovědi od fanoušků a po internetu již koluje její zpomalená verze.

Jsou v ní například lépe postřehnutelná slova „Pořádný špionážní film“. Můžeme odhadovat, že nový Kingsman bude mít atributy prvního snímku, tedy zběsilou akci, adrenalin a černý humor.

Ve snímku se opět objeví herec Taron Egerton, který v lednu poskytl rozhovor britskému deníku The Independent. „Chci si užít legraci. Nechci být vážný herec, protože si myslím, že je to nuda, a protože jich podle mě máme spousty. Děláme něco humorného, co se nebude nutně brát moc vážně. Ale stejně teď trochu toužím prozkoumat temné stránky života,“ řekl.

Ve snímku dojde ke zničení základny britských agentů. Organizace Kingsman musí spojit síly s americkými špióny, aby porazili nepřítele. Režisérem pokračování je opět Matthew Vaughn. Ve snímku se představí i Colin Firth (ten byl také v prvním dílu), Halle Berryová, a dokonce Elton John.

Firth odpověděl na otázku webu Collider, kdy a jak zjistil, že se vrátí v novém pokračování Kingsmana: „Je stále mou povinností být v této věci záhadný. Mohu prozradit, že se nebude jednat o konvenční pokračování. Bude to něco, co si žije vlastním životem. Jsem ohledně toho velmi optimistický.“

I když se z prvního dílu Kingsmana stal hit, druhému se stále nevyplatí konkurovat množství komerčních taháků, které budou uvedeny ke konci jara a během léta (Transformers: Poslední rytíř, Wonder Woman aj.). Premiéra Kingsman: Zlatý kruh tedy musela být z června přesunuta na říjen.