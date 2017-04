Na přehlídce byla vyhlášena cena Prague Photo Young Award, kterou mladému tvůrci přiřkla porota složená z profesionálních fotografů. Tentokrát ji získala slovenská tvůrkyně Lea Kálazi z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Její projekt Ostrá krása 2015– 2017 mapuje životní osudy společenských outsiderů, jako jsou transsexuálové, prostitutky, trpaslíci či různí varietní umělci. Tvůrkyně jde ve svých humanistických portrétech až na dřeň, chce odhalit pravou podstatu věci. A neváhá při tom riskovat ani zranění či dokonce smrt. Při focení v cirkusu jí nebylo zatěžko vlézt do klece mezi tygry, aby získala co nejautentičtější obraz dané situace.

Fotograf Tomáš Paulus se vrací ke klasické fotografické technice.

FOTO: Jan Šída, Právo

Právě autenticita zvoleného tématu je to, co na přehlídce u tvůrců převládá. Zdá se, že je to jediná cesta, jak překonat devalvaci fotografie. Dnes fotí každý mobilním telefonem, a tudíž se tato disciplína stává pro veřejnost spotřebním zbožím na jedno použití. Profesionální tvůrci proto musí hledat nejen interesantní témata, ale také netradiční formu zpracování. Mnoho z nich zajímá především módní fotografie.

Umělecké studio Mimo Space jde cestou moderního designu v namodralém odstínu a zobrazované modely odívá do avantgardních kostýmů.

Střední škola Michael sází zase na reklamní fotografii postavenou na postmoderním vizuálu, kdežto Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě učí studenty přistupovat ke světu z hlediska konceptuálních zorných úhlů.

Archaické snímky Tomáš Pauluse oživují romantiku Divokého západu (Fugitive, 2016).

FOTO: katalog výstavy, Právo

Jinou cestu, jak moderní fotografii pojmout, představuje návrat k jejím kořenům. Projekt Tomáše Pauluse je vytvořen klasickou fotografickou technikou.

Jeho archaické černobílé velkoformátové snímky ukazují zašlou slávu amerického západu. Opuštěná místa v poušti či prérii s rezavými vraky starých bouráků v polorozpadlých zlatokopeckých campech dýchají nostalgií prvních dobyvatelů západu.

Prague Photo 2017 nastoluje dvě otázky. Za prvé, jakými futuristickými technologiemi bude moderní fotografie posouvána kupředu? A za druhé, jak bude v budoucnu uspokojovat estetické potřeby společnosti?