Zahradnictví: Rodinný přítel

Tři mladé ženy a jejich dvě děti během německé okupace čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří...Zahradnictví časově předchází Pelíškům a obsáhne 20 let života postav.

Zahradnictví: Rodinný přítel, ČR/ Slovensko/ Polsko 2017, 130 min., režie: Jan Hřebejk, hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Jiří Macháček, Klára Melíšková a další.

The Circle

Svět bez hladu, válek a bez nemocí. V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět. Má to ale háček: receptem na pokrok a na šťastné a spokojené lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí, sdílení . . . a sledování.

The Circle, USA/ Spojené arabské emiráty 2017, sci-fi, 110 min., režie: james Ponsoldt, hrají: Emma Watsonová, Tom Hanks, John Boyega a další.

Uteč

Rose je bílá, Chris černý, ale v jednadvacátém století se přece na smíšené páry skrz prsty nedíváme. Její rodiče jsou na také Chrise nesmírně milí a vadí jim jen to, že si sem tam zapálí. Jenže dva zdejší černošští zaměstnanci se chovají velmi podivně a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry.

Uteč, USA 2017, thriller/ horor, 103 min., režie: Jordan Peele, hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williamsová, Catherine Keenerová, Bradley Whitford a další.

Personal Shopper

Mladá Američanka Maureen se živí v Paříži jako osobní nákupčí oblečení pro obletovanou mediální celebritu. Když ale nepracuje, tráví veškerý svůj volný čas v podivném opuštěném domě. Je Maureen opravdu schopná komunikovat s dušemi zemřelých, stejně jako její dvojče Lewis, který nedávno zemřel?

Personal Shopper, Francie 2016, drama, 105 min., režie: Olivier Assayas, hrají: Kristen Stewartová, David Bowles, Lars Eidinger, Nora von Waldstättenová a další.

Ederly

Hrdina filmu má být domluven s farářem v městečku Ederly na opravě oltáře. Když po podezřelých peripetiích konečně faráře potká, zjistí, že oltář je již dávno opraven. A aby toho nebylo málo, je navíc obviněn z vraždy, jejíž vyšetřování vedou dva podivní policisté.

Ederly, Polsko 2015, drama, 97 min., režie: Piotr Dumala, hrají: Mariusz Bonaszewski, Aleksandra Poplawska, Janusz Chabior a další

Nocturama

Ráno v Paříži. Několik mladých lidí z různých prostředí nezávisle na sobě začíná podivný balet v labyrintu metra a ulicích hlavního města. Zdá se, že je vede nějaký plán. Jejich pohyby jsou přesné, téměř nebezpečné. Stahují se k jednomu bodu, obchodnímu domu právě ve chvíli, kdy zavírá.

Nocturama, Francie/ Německo/ Belgie 2016, thriller, 130 min., režie: Bertrand Bonello, hrají: hrají: Vincent Rottiers, Finnegan Oldfield, Luis Rego, Manal Issa, Laure Valentinelli a další.

Neznámá dívka

Ambiciózní mladá lékařka Jenny se chystá na velký kariérní skok a když se jednoho dne večer rozezní v její ordinaci zvonek, nereaguje. Je po ordinačních hodinách a má ještě dost práce. Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepustila dovnitř, byla nalezena mrtvá, nejspíš zavražděná. Hnána výčitkami svědomí se Jenny pokouší vypátrat její identitu a odhalit pachatele brutálního činu.

Neznámá dívka, Belgie/ Francie, 2016, krimi/drama, 113 min., režie: Jean Pierre a Luc Dardennovi, hrají: Adèle Haenelová, Jérémie Renier, Olivier Gourmet a další.