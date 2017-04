„Sázavafest jsem založil před sedmnácti lety, tehdy bez výrazných ambicí. Byla jiná doba a já ho dělal z lásky k muzice. Vše se řadu let vyvíjelo dobře, než přišel desátý ročník, který zaplavila voda a my dostali obrovskou finanční ránu. Ta se s námi táhla tak dlouho, až jsem musel před třemi lety pustit do organizačního týmu investora. Podepsal jsem s ním pro mě nevýhodnou smlouvu a on toho loni na podzim využil a z týmu mě odstavil,“ popsal Právu situaci Kloupar.

Myšlenku na zorganizování Moravafestu prý nosil v hlavě delší dobu. Měl dokonce několik let zaplacené internetové stránky se jménem akce.

„Matka pochází ze Zlína, táta je z Brna a já trávil dětství na jižní Moravě, takže mám k tomu kraji silný vztah. Když jsem byl odstraněn ze Sázavafestu, který jsem vymyslel a řadu let táhl, uvědomil jsem si, že bez takové práce nemůžu existovat. A tak jsem dostal tip na dobrý prostor v Tvrdonicích a na to konto se zrodil Moravafest,“ vysvětlil Kloupar.

Moravafest chce využít příjemného místa a cílí na mírumilovné lidi více věkových kategorií, kteří mají rádi českou a slovenskou hudbu. Účast na festivalu zatím přislíbili No Name, Xindl X, Slza, Mňága a Žďorp, Sebastian, Voxel, Pavel Callta a další, ze svých knih budou číst Michal Viewegh a Lukáš Pavlásek.

„Pokud jde o dramaturgii, nebudu vymýšlet něco extra nového a budu to dělat tak, jak jsem byl v minulých letech zvyklý. Na Moravafestu se nicméně určitě představí i folklórní sdružení z Moravy a Slovenska, protože Tvrdonice je obec, která ctí tradici a podobné akce se tam konají. Chtěl bych ten festival spojit s krajem,“ osvětlil Kloupar.

Moravafest se odehraje v národopisném amfiteátru na dvou pódiích. „V současné době jednáme o třetí scéně, která by byla ve stanu,“ dodal ještě Kloupar. Vstupenky nyní stojí 490 Kč.