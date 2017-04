Narodil se v New Jersey v roce 1937, v sedmnácti letech odjel do Kalifornie, kde se chtěl stát hercem. Kromě epizodních rolí psal scénáře a zkoušel režírovat, první film The Cry Baby Killer u diváků propadl.

Úspěch mu přinesla role právníka v kultovním filmu Bezstarostná jízda (1969) a první nominaci na Oscara. Později ho proslavily mimo jiné filmy Čínská čtvrť (1974) režiséra Polanského, Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) Miloše Formana, dále Cena za něžnost (1984) či Lepší už to nebude (1998).

Do češtiny ho nejčastěji dabovali Boris Rösner či Alois Švehlík. Milovník žen, obdivovatel Vladimíra Putina a Fidela Castra je také velkým fanouškem basketbalového týmu Los Angeles Lakers.