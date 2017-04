Soutěžní filmy budou hodnotit mezinárodní poroty, v té pro celovečerní filmy zasedne mimo jiné Belgičan Stéphane Aubier, známý především seriálem a filmem Panika v městečku a také filmem O myšce a medvědovi, který už se hrál v našich kinech.

Novinkou letošního Anifilmu je Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her

Dospělým je ze soutěžních snímků určen například ručně animovaný celovečerní film Ethel a Ernest, který vznikl podle komiksu uznávaného britského spisovatele a ilustrátora Raymonda Briggse. Vypráví příběh Raymondových rodičů – služebné Ethel a mlékaře Ernesta – od jejich prvního náhodného setkání v roce 1928 přes Raymondovo narození až do konců jejich životů, které přišly během několika měsíců po sobě v roce 1971. Jejich očima pak sledujeme nejdůležitější momenty dvacátého století až do přistání na Měsíci.

Magický snímek Červená želva o sebepoznání, lásce, rodičovství, střídání generací i vztahu člověka k přírodě natočil vynikající mistr holandské animace Michael Dudok de Wit. V pozvolna se odvíjejícím tempu sleduje osudy neznámého trosečníka, který se ocitl na opuštěném tropickém ostrově obydleném jen zvířaty. Postupně proniká do tajů ostrova, a ačkoliv se zdá, že se ocitl na pustém místě bez lidských druhů, prožívá příběh, který je zároveň univerzální metaforou všech zásadních okamžiků v životě člověka.

Satirické drama Jak se mi potopila střední škola natočil režisér Dash Shaw podle vlastního komiksu jako koláž výtvarných stylů i filmových žánrů: postupy katastrofického filmu se tu potkávají se středoškolskou komedií a satirou na velkorozpočtové trháky.



Hostem Anifilmu bude režisér filmu Panika v městečku Stéphane Aubier.

FOTO: Anifilm

Molly Monster má svůj film

Populární malá dračí příšerka Molly Monster z oblíbeného televizního seriálu dostala poprvé šanci na ploše celovečerního filmu a je určena nejmenším divákům. Molly byla dlouho jedináčkem a užívala si bezmezné pozornosti rodičů. Nyní ale nastává v jejím životě zlom, protože se má brzy vylíhnout její sourozenec. Molly se na sourozence těší, jenže si nedovede představit, co to pro ni bude znamenat. Bude se muset sžít s novou rolí a pochopit, že rodiče tu nejsou jen pro ni.

Mezi celovečerními filmy pro děti budou dále soutěžit například domácí Lichožrouti režisérky Galiny Miklínové a také švýcarsko-francouzský Můj život Cukety režiséra Clauda Barrase, který již získal cenu za nejlepší evropský animovaný celovečerní film a byl nominován na Oscara.

Novinkou letošního Anifilmu je Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her, z těch českých to bude třeba výtvarně vytříbená 2D adventura Dark Train z Paperash Studia, sestavená z ručně vyrobených papírových kulis. Ze světových her stojí za pozornost např. minimalistická hra pro mobilní zařízení Reigns britského studia Nerial, jejíž hlavní vývojář přijede o této hře na Anifilm promluvit.

Svět animačních kouzel a kuriozit

V dějinách animovaného filmu se vždy objevovaly osobnosti, které nešly vyšlapanými cestami a pomocí animace oživily téměř cokoliv. Letošnímu doprovodnému programu dominuje téma, které se zaměřuje právě na raritní animační techniky a na oživování v animaci nezvyklých materiálů. A tak budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost vstoupit do netušeného světa animačních kuriozit, v němž se objevuje plátno s několika tisíci špendlíky, animované sklo, světlo, zmrzlina i další jídla – a také prapůvodní animační techniky, které v novém tisíciletí nabraly nový dech.

V premiéře se tak představí například celovečerní snímek amerického režiséra Andyho Smetanky And We Were Young, vytvořený klasickou metodou siluetové animace a natočený na sovětskou super 8mm kameru.

Pocta otci Maxipsa Fíka

Tvorba Jiřího Šalamouna v oblasti animovaného filmu není obsáhlá, ovšem díky jediné seriálové postavě Maxipsa Fíka se její autor nesmazatelně zapsal do dějin české animace. Fíkova obliba je dodnes obrovská, v nedávné divácké anketě se mezi padesáti večerníčky umístil na pátém místě. Jako výtvarník Šalamoun spolupracoval na šesti samostatných krátkých filmech většinou pro dospělé diváky. Dodal jim svůj nezaměnitelný výtvarný styl, který většinou můžeme obdivovat v grafikách či ilustracích.