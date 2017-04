Americká prozaička postavila desítku různorodých lidí na start televizní reality show: pohybuj se v divoké přírodě, plň úkoly, a kdo po postupném vyřazování zůstane jako poslední, vyhraje milión dolarů. Vysílat se budou reportážně laděné díly každý den. Pro americkou společnost je to občansky korektní výběr: běloch, černoch, Hispánka, Asiat, od rančera s kovbojským šátkem na krku přes bankéře, tesařku, inženýra, vnadnou a jednoduchou servírku po ženu zvanou Zoo. Samozřejmě toužící také zazářit.

Prostředí s umělými mrtvolami vyžadující také obratnost, orientaci v terénu, slaňování, ale i obstarávání potravy, třeba pečené veverky, ovšem předtím zabité a stažené, připomíná do určité míry populární Hunger Games Suzanne Collinsové. Aniž by se to dalo očekávat, začínají umírat nejdříve členové televizního štábu, dokonce producent.

Psychologické drama, během něhož autorka popisuje předzápasové osobní či rodinné nebo profesionální osudy jednotlivých postav, se postupně mění v apokalyptickou, až dokonce postapokalyptickou fantasy. Otázka je, za co stihne lidstvo trest, když zbývající soutěžící nacházejí opuštěná městečka. Přežití už není věcí reality show, ale opravdovým bojem o život.

Alexandra Oliva po vydání této prvotiny přiznala, že jí trvalo jedenáct let, než se ocitla tam, kde chtěla. Po studiích tvůrčího psaní a historie až po napsání románu, který vychází v pětadvaceti zemích světa. Aby bylo její podání přesvědčivé, zúčastnila se čtrnáctidenního kurzu v Boulder Outdoor Survival School, v prestižní škole pro výcvik přežití.

Počáteční čtenářské rozpaky se mění v touhu zjistit, jak to s oním měnícím se prostředím divočiny i prázdných benzínových pump vlastně je. Oliva dokázala stupňovat napětí do poslední chvíle. Pravda, čtenář se o příčinách civilizačního krachu opravdu moc nedozví, nicméně o mnoha lidských charakterech ano. A to se autorce podařilo.

Alexandra Oliva: Poslední Knižní klub, přeložila Lenka Faltejsková, 304 stran, 299 Kč

Celkové hodnocení: 75 %