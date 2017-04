The Cult dal Ian Astbury dohromady v roce 1983, kdy rockové scéně vládl temný post punk. V jeho duchu se ještě neslo debutové album Dreamtime, vydané o rok později. Ian Astbury a kytarista Billy Duffy však záhy pochopili, že samotná temnota nestačí a přidali se řízné riffy, které se objevily již na průlomové druhé desce Love, kde podtrhly chmurnou atmosféru. Alba z roku 1985 se prodalo 2,5 miliónu kusů.

Třetí album Electric vydané o dva roky později pokračovalo v příklonu k hard rocku, gotická atmosféra se z něj vytrácela. Ještě tvrdší byla deska Sonic Tepmle s hity Fire Woman a Sweet Soul Sisters.

Do rozpadu v půlce devadesátých let kapela ještě vydala alba Ceremony a The Cult, které však už tak úspěšné nebyly, ukazovalo se, že pojetí kapely se postupně vyčerpalo, i když na druhém byl patrný vliv grunge.

Kapela se opět dala dohromady v roce 1999, ovšem comebackové album Beyond Good And Evil nenavázalo na úspěšné desky z konce osmdesátých let, a tak se skupina opět odmlčela. Úspěšný byl až druhý pokus o návrat v roce 2005, album Born Into This mělo dobré recenze, ale na koncertech zněly hlavně staré písně, což se nezměnilo ani po vydání další desky Choice of Weapon.

Loni skupina vydala desáté album Hidden City, které stejně jako slavný Sonic Temple a produkoval Bob Rock. [celá zpráva]

Kapela pořád staví na kvalitách dvojice protagonistů Astbury - Duffy a kvalitách bubeníka Johna Tempesty, který hrál s trashery Exodus a Testament k s Helmet.

V ČR se The Cult poprvé objevili ještě na konci své největší slávy v roce 1993 v Brně, kde hráli před Metallikou. V roce 2010 vystoupili v Arše. [celá zpráva]