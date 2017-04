Jak se vám přecházelo z komedie do thrilleru?

Já jsem do jiného žánru přešel hlavně tím Autobazarem, předtím jsem dělal spíš temnější, vážnější věci, včetně debutu Nenasytná Tiffany. A právě u Monte Karla jsem vlastně opustil svůj žánr, což pro mě byla obrovská, velice zajímavá a příjemná zkušenost.

Včem bylo natáčení komediálního seriálu nejvíc jiné než natáčení temných filmů?

Pro mě ve všem. Nejen proto, že jsem najednou úplně změnil žánr, ale i tím, že jsem režíroval už napsaný scénář, protože jinak si všechno píšu sám. A pracoval jsem s profesionálními herci, zatímco obvykle pracuji radši s neherci nebo s ne úplnými profesionály.

Jak jste se k natáčení filmů dostal?

Já jsem nejdřív absolvoval filmovou vědu v Olomouci, a pak jsem studoval čtyři roky na FAMU. Ale tu jsem neabsolvoval, chybělo mi několik závěrečných krůčků, které jsem neudělal asi proto, že už jsem byl přestudovaný. Všechno to nejtěžší jsem tam protrpěl, a když už stačilo jen napsat bakalářskou práci, začínal jsem pracovat na Tiffany a té jsem odevzdal veškerou energii.

Jak se zrodil nápad na Pěstírnu?

Ten jsem měl v hlavě už dlouho – napadlo nás to s kameramanem Jakubem Ševčíkem, když jsme byli na obhlídkách pro Tiffany. V nějaké restauraci tam byla puštěná televize a v ní běžela reportáž o tom, že se našla pěstírna marihuany, a lidé, kteří v ní pracovali, byli zavřeni dole mezi rostlinami a nemohli vůbec ven.

Režisér Andy Fehu.

FOTO: Stream.cz

To nám jako námět připadalo skvělé, ale odložili jsme to v tu chvíli k ledu. A když nás oslovila internetová televize Stream.cz, jestli bychom pro ně něco neměli, vrátili jsme se k tomuhle už uleželému nápadu a začali vymýšlet filmový příběh.

Čím vám vyhovuje jako médium internetová televize?

Vidím v ní obrovskou budoucnost, připadá mi to jako cesta, kterou se bude kinematografie ubírat. Jsem rád, když si lidé mohou pustit to, co natočíme, volně na internetu, nemusí to stahovat natož krást, mohou se k tomu zdarma libovolně vracet. A protože Stream už má svou diváckou základnu, je pravděpodobné, že diváci náš seriál uvidí. To všechno jsou lákadla, za která jsem velmi rád. Tím ale nechci říct, že už bych nechtěl točit film pro kina. Baví mě věci střídat, Tiffany byl celovečerák, teď máme seriál, v němž jsme mohli zkoušet nové věci, a to, že můžeme pro internetovou televizi natočit i thriller, je úžasné.

Diváci jsou ale zvyklí se při sledování Streamu.cz spíš smát… Neobáváte se, že budou zklamáni?

Samozřejmě si klademe otázku, jestli budou mít o něco tak temného zájem…Ale většina slavných světových seriálů je temná a vážná, takže věřím, že diváci zájem mají.

Jak jste seriál obsazoval?

Pro docílení autenticity to nemohly být známé tváře. Takže jsem obsadil Martina Huba, který s námi spolupracoval jako kaskadér už na Tiffany a věděl jsem, že bych ho tam chtěl. A on si chtěl vyzkoušet dramatickou roli, takže jsme se snadno domluvili, a Šemberu už jsem psal na něj.

Obsadit ostatní role vyžadovalo dost velkou práci například už proto, že v Česku není moc vietnamských herců a já jsem je do příběhu potřeboval. Musel jsem vycházet z toho, kdo vůbec bude chtít hrát, aby se nestyděli, bavilo je to… Začínalo to tím, že jsem se ptal, hledal, dostávali jsme tipy a s těmi lidmi jsme se potkávali a většinou hned na tom prvním setkání bylo jasné, jestli to půjde, nebo ne. Jen jeden z nich, Martin Bao, má zkušenosti, hrál už v Okresním přeboru. Nejtěžší bylo najít starší herce, nemají chuť se v něčem takovém angažovat.

Jak se bude seriál vysílat?

Už jsme pustili osm minutových částí, které se spojí v jeden celek, nultou epizodu zasazující příběh do kontextu. A 20. dubna začne v týdenních intervalech devět dílů.