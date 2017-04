Letošní zpracování To je také známé pod názvem It: Part 1 – The Loser’s Club (To: Část 1 – Klub ztroskotanců). Půjde totiž o první část dvoudílného snímku, což je jistě přičiněno i obsáhlostí knižní předlohy. Jeho režie se ujal Andrés Muschietti.

Na svém Facebooku projekt komentoval samotný Stephen King statusem: „Remake To od Andrese Muschiettiho překonává má očekávání. Relaxujte. Čekejte. A užívejte.“

Nejen spisovatelova zpráva však nasvědčuje tomu, že je opravdu na co se těšit. Slibně vypadá také děsivý trailer, který mimochodem pokořil rekord v online sledovanosti upoutávek. Do čtyřiadvaceti hodin od jeho uveřejnění si ho totiž na internetu pustilo 197 miliónů lidí.

Děsivý klaun

Ať už mluvíme o knize, nebo o jejím filmovém zpracování, klíčová je pro ně postava samotné entity, která na sebe bere podobu klauna známého také jako Pennywise.

Ve snímku z devadesátých let ho ztvárnil Tim Curry, nyní se role ujal švédský herec Bill Skarsgard. „Je to taková extrémní postava. Nelidská,“ řekl Skarsgard americkému týdeníku Entertainment Weekly. „Je dokonce nad rámec sociopata, protože není ani člověk. Není ani klaun. Hraji jen jednu z bytostí, kterou vytváří.“

Herec se rozhovořil také o klaunově vizáži. „Je důležité, že pro tento projekt děláme něco nového a originálního. Záměrně se vyhýbáme divné, umaštěné podobě,“ uvedl Skarsgard.

Ta slova potvrzuje i výpověď návrhářky kostýmů Janie Bryantové, která o současné klaunově podobě Entertainment Weekly řekla: „Jeho kostým obsahuje všechny jeho minulé životy z odlišných světů. Je to klaun z jiného času.“

Pro americké noviny USA Today o děsivé postavě promluvil i režisér nejnovějšího To Andrés Muschietti. „Je dáno, že Pennywise na sebe vezme podobu toho, čeho se nejvíc bojíte. Nemá stálé chování, neukazuje, jak myslí, a to ho činí opravdu nepředvídatelným,“ ozřejmil.

To ovšem není jediná adaptace Kingova díla, která se letos dostane do kin. 27. července se na tuzemských plátnech objeví film Temná věž v režii Nikolaje Arcela, jenž byl natočen na motivy spisovatelovy stejnojmenné fantasy série. Na rozdíl od To se bude jednat o její první filmové zpracování.