V Meyerově psaní ale nejde zdaleka jen o samotný detektivní příběh. Zkoumá v něm sociální a rasové složitosti své vlasti, nahlíží do koutů velkých měst, používá slang menšin, popisuje řád každodenního života a rád nachází své hrdiny mezi běžnými lidmi, kteří si zvolili špatnou cestu.

Takový je i Tyrone Kleinbooi, kapsář vyškolený pro praxi i život svým strýčkem. Zapletl se ale do zločinu tak velkého významu, že sahá až k politickým špičkám v mnoha zemích světa. Zemře při něm několik lidí, a kdyby se zločinecká skupina Kobra nepotřebovala dostat k předmětu, jenž Tyrone vlastní, byl by mrtev i on.

Meyer se přimkl k osvědčenému způsobu vyprávění. Poněkud pomalý rozjezd vystřídá brzy svižné tempo a ve finále, kdy se už drama odehrává na několika místech současně, má psaní charakter hudebního videoklipu.

Momentky se střídají, dají vědět o tom novém, co se v posledních minutách přihodilo, a pozornost se přesune na jiné místo. Přitom se spojitost a souvislosti nevzdalují ani nekomplikují.

Meyerovo vypravěčské umění je v Kobře silnější než samotný příběh. Série o Bennym Griesselovi měla zatím vrchol ve druhé knize 13 hodin. Přesto je příjemné přijmout osobitý styl autora, který umí dobře vystavět dramatickou linku, posunovat děj, pohrávat si s ironií, citlivě žonglovat s detaily a zároveň nečekaně udeřit. Například v rozsahu zranění a ztrát, které Griessela a lidi z jeho týmu potkají.

Deon Meyer: Kobra Moba, překlad Jakub Kalina, 424 stran, 314 Kč

Celkové hodnocení: 80 %