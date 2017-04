Celá série začne 8. dubna v Tipsport Aréně v Pardubicích a poté písně Queen zazní v Plzni 20. dubna, v Liberci 25 dubna, v Ostravě 27. dubna, v Praze 3. května a v Teplicích na otevření lázeňské sezony 27. května. Připravují se i další podzimní termíny.

Hudbu zajistí skupina Prague Queen (Stanislav Jelínek - kytara, Jan Jakubec - basa, Jiří Jirsa - bicí, Martin Otruba - klávesy, Jaroslav Břeský zpěv, Milan Chriss, Paya May, Vlasta Šafařík - sbory), s níž se na pódiu vystřídá mnoho zpěváků.

Vlasta Horváth

FOTO: archív Vlasty Horvátha/Petr Pelucha

Kamil Střihavka si připravil skladby Radio Gaga, Who Wants To Live Forever a Show Must Go On, Bohuš Matuš zazpívá A Kind of Magic, David Kraus I Want To Break Free, Great Pretender a I'm Going Slightly Mad, Vladimír Hron Don´t Stop Me Now, Friends Will Be Friends, Bohemian Rhapsody a Barcelonu (duet s operní pěvkyní Ivetou Aman), Honza Toužimský Tie Your Mother Down a Stone Cold Crazy, Vlasta Horváth Love Of My Life a Friends Will Be Friends a The Drops předvedou rozpustilý hit Fat Bottom Girls společně s Peterem Freestonem, bývalým osobním asistentem Freddieho Mercuryho.

Na památné akci ve Wembley si písničky Queen kdysi zazpívali Elton John, Metallica, Zucchero, Paul Young, Seal, Lisa Stansfield, Robert Plant, Annie Lennox, David Bowie, Axl Rose a George Michael.