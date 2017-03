Prošvihl tak nejspíš poslední turné AC/DC nazvané Rock or Bust Tour, které se loni zastavilo i v Praze. Musel rovněž odložit turné ke své sólové desce Head Job, již poprvé vydal na Novém Zélandu už před třemi lety.

„Mám pocit, že to je věčnost, co jsem byl naposledy na turné. Už se těším na to, které mě čeká,“ řekl Právu Rudd, jenž se na tříměsíční evropskou šňůru vydá poslední den v březnu.

„Stalo se, nedá se nic dělat,“ komentoval fakt, že se kvůli domácímu vězení nemohl zúčastnit celosvětového turné obrovských rozměrů s kapelou, se kterou hrál od roku 1975. Na klubovou atmosféru evropských měst, ve kterých zazní jak proslulé hity AC/DC, tak jeho vlastní tvorba, se prý těší. „Čekám, že to bude v pohodě. Zase budu mít možnost bezprostředně vnímat reakci publika,“ říká Rudd.

O sólovém albu uvažoval od poloviny osmdesátých let, kdy se se skupinou AC/DC poprvé na několik let rozešel. „Plánoval jsem ho dlouho, ale jen tak mimochodem. Dával jsem dohromady nápady a teď jsem je konečně využil. Potkal jsem se s dalšími hudebníky a vzniklo něco, co se nám opravdu líbí. Není v tom žádná velká věda,“ vysvětluje.

Album Head Job nahrál se zpěvákem a baskytaristou Allanem Badgerem a kytaristou Geoffreym Martinem, hudebníky z Nového Zélandu, kde Rudd žije. Oba prý zná „snad odjakživa“ a těší se, až je vezme na rozsáhlé turné po osmnácti evropských zemích. Na koncertech je doprovodí ještě další dva muzikanti.

„Budeme hrát rock’n’roll, nic víc. Nebude žádná velká produkce, jsme jen kapela, která hraje rockové písničky,“ zve slavný bubeník na koncerty v České republice. V sólové tvorbě hodlá hudebník, jenž s AC/DC nahrál zásadní rocková alba jako Back In Black, Highway To Hell a Let There Be Rock, v budoucnu pokračovat.