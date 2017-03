Samuel Jackson kritizoval, že hodně britských herců dostává práci v Americe, informoval server The Hollywood Reporter. Například ve filmu Selma z éry bojovníka za lidská práva Martina Luthera Kinga nebo v hororu/komedii Get Out.

Zápletka Get Out spočívá v tom, že mladý americký černoch jede na návštěvu do venkovského sídla rodičů snoubenky, což jsou poměrně bohatí běloši.

Samuel L. Jackson mimo jiné prohlásil, že by chtěl vědět, jak by film vypadal, „kdyby tam hrál americký bratr, který to opravdu cítí“.

Daniel Kaluuya a Allison Williamsová ve filmu Get Out

FOTO: Universal Pictures

Hlavní roli ve filmu dostal Daniel Kaluuya, který sice je černý, ale vlastní britský pas. Herec John Boyega z Hvězdných válek, který se rovněž narodil v Anglii, se proti Jacksonovým názorům ohradil. Na Twitteru kolegovi napsal, že jde o „stupidní konflikt, na který nemáme čas“.

Britský Michael Jackson



V lednu vyvolal velký poprask příběh ze série Urban Myths o Michaelu Jacksonovi. Televize ho stáhla a veřejnost tak neviděla, jak britský herec Joseph Fiennes zpěváka ztvárnil.

Michael Jackson v sérii televize Sky Arts

FOTO: Sky Arts

Osmnáctiletá Jacksonova dcera Paris si předtím stěžovala, že se jí ”chce zvracet” z toho, jak ve filmu Jackson vypadá.

„Rozhodli jsme se nevysílat půlhodinovou epizodu nazvanou Elizabeth, Michael a Marlon ze seriálu televize Sky Arts Urban Myths kvůli znepokojení rodiny Michaela Jacksona. Měli jsme v úmyslu podívat se odlehčeně na údajně reálnou událost a nikdy jsme nechtěli nikoho urazit. John Fiennes plně podporuje naše rozhodnutí,“ sdělila televize.