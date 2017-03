Pohádky pro Emu





Petr Miller žije v Londýně a vůbec nepřemýšlí o návratu do Čech. Když se dozví, že by měl mít v Praze osmileté dítě, nevěří, ale do staré vlasti se přece jen vypraví...

Pohádky pro Emu, Česko 2016, 112 min., režie: Rudolf Havlík, hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Ema Švábenská, Vilma Cibulková a další.

Pustina





Když se starostka severočeské vesnice, Hana Sikorová, ocitne na vrcholu svého boje proti velké těžební společnosti, zmizí její čtrnáctiletá dcera Míša. Pátrání po dceři přivede Hanu k pochybnostem ohledně celé zdejší komunity.

Pustina, Česko 2016, drama, 7 h., 39 min., režie: Ivan Zachariáš, Alice Nellis, hrají: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Leoš Noha a další.

Trollové





Trollové jsou veselí a šťastní skřítkové, kteří milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni, kteří si myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli.

Trollové, USA 2016, animovaný, 92 min., režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn, v českém znění: Ivana Korolová, Martin Písařík, Jana Zenáhlíková, Petr Neskusil, Jitka Smutná a další.