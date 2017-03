Večerem bude provázet moderátorka Adela Banášová, sošky budou letos, na rozdíl od minulých let, kdy se tohoto úkolu ujali vědci a lékaři, předávat svým kolegům sami filmaři, mezi nimi také Jana Plodková, Ondřej Vetchý nebo Hynek Čermák.

Masaryk nebo Anthropoid

Na rozdíl od lednových Cen české filmové kritiky zařadila akademie do hlasování i dva filmy, které statutu kritiků nevyhověly. Snímek Masaryk do hlasování nepřijali, protože vstupuje do široké distribuce v celém Česku až 9. března, a bude tedy zařazen do hlasování za rok 2017.

Z filmu Masaryk

FOTO: Bioscop

Podle pravidel ČFTA stačí k hlasování o Českého lva oněch sedm dní, kdy se snímek promítal v kině Lucerna, a „stačilo“ mu to i ke čtrnácti z patnácti možných nominací – není nominována pouze herečka v hlavní roli. To nemusí ještě nic znamenat, například film La La Land, který měl rovněž čtrnáct nominací, nakonec Oscara za nejlepší film nevyhrál.

Druhým je Anthropoid s dvanácti nominacemi. Ten nevyhověl statutu kritiků proto, že hlavní dvě tvůrčí profese – scenáristickou i režijní – má „na svědomí“ cizinec Sean Ellis. Pravidlům ČFTA ale vyhovuje, a tedy může být tím vyvoleným, i když právě proto, že jde o české téma pohledem cizince, není moc pravděpodobné, že by se akademici přiklonili na jeho stranu.

Anna Geislerová v Antropoidu

FOTO: Falcon

Šance mají i další tři

Další tři nominovaní na nejlepší film jsou Já, Olga Hepnarová (hrál se v prestižní sekci Panorama na Berlinale), Rodinný film (vyhrál Cenu české filmové kritiky za nejlepší film) a Učitelka (byl oceněn na MFF Karlovy Vary za nejlepší herecký výkon Zuzany Mauréry).

Z filmu Já, Olga Hepnarová

FOTO: Bontonfilm

Akademie letos již podruhé uděluje i televizní ceny, v kategorii nejlepší dramatický seriál je favoritem Pustina (HBO) Ivana Zachariáše a Alice Nellis, jejímž konkurentem je Rapl (ČT) Jana Pachla, méně nadějí má Kosmo Tomáše Baldýnského a Jana Bártka, jehož zařazení do kategorie dramatický televizní seriál ostatně působí poněkud nepatřičně.

Stejné filmy jako mezi pěti nejlepšími objevíme i v kategorii nejlepší režie. Jan Hřebejk, Sean Ellis, Julius Ševčík i Tomáš Weinreb s Petrem Kazdou se ve filmech Učitelka, Anthropoid, Masaryk a Já, Olga Hepnarová vydali do minulosti, v současnosti se odehrává pouze Rodinný film Olma Omerzu.

Herecké souboje

Těžké rozhodování měli letos členové akademie v obou mužských hereckých kategoriích, kde se to výbornými výkony doslova hemží. Ivan Trojan je nominován za Anděla Páně 2, Cillian Murphy za Anthropoid, Karel Roden za titulní roli v Masarykovi a ještě za film Nikdy nejsme sami a Jiří Bartoška za Teorii tygra.

Vítězem kategorie nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli se může stát Boleslav Polívka za roli ve filmu Anděl Páně 2, Jamie Dornan za Anthropoid, Oldřich Kaiser a Hanns Zischler za Masaryka či Miroslav Hanuš za Nikdy nejsme sami (dostal už Cenu kritiky).

Učitelka Zuzana Mauréry

FOTO: A-Company

Ani v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli není snadné tipovat. Michalina Olszańska je nominována za film Já, Olga Hepnarová, Lenka Vlasáková za Nikdy nejsme sami, Vanda Hybnerová za Rodinný film, Eliška Balzerová za Teorii tygra a Zuzana Mauréry za Učitelku, za kterou byla oceněna už ve Varech.

Za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli má šanci získat Českého lva Klára Melíšková za film Já, Olga Hepnarová, Simona Stašová za Lídu Baarovou, Arly Joverová za Masaryka, Daniela Kolářová za Polednici a Zuzana Kronerová za Rudého kapitána.

Pustina je favoritem kategorie nejlepší dramatický seriál

FOTO: HBO

Česká televize nabídne slavnostní ceremoniál na ČT 1, diváci tedy mohou tipovat nebo fandit svým favoritům. I když to budou mít dost těžké – filmy, které u nich měly největší úspěch (Anděl Páně 2, Lída Baarová, Teorie tygra, Bezva ženská na krku, Lichožrouti), se v nominacích v nejvíce sledovaných kategoriích skoro nebo vůbec neobjevují a ty, které jich mají hodně a vysoko, zase mnoho diváků nevidělo. Masaryk se ještě skoro nehrál a z ostatních nominovaných se do první padesátky dostal jen Anthropoid.