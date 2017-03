Vítěz Oscarů Čechy nezajímá. Jako vždy

Americké drama o černošském chlapci Moonlight získalo Oscara za nejlepší film. V souvislosti s tím se objevilo pár zmínek, že čeští diváci na filmy roku nechodí, jako by to byla zajímavá, překvapivá novinka. Je to však jinak – čeští diváci ignorují vítěze Oscarů téměř vždy.