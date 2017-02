Karlovarské soutěže o nejlepší krátký film se může zúčastnit každý

Na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech proběhne mimo jiné soutěž krátkých filmů ve vertikálním formátu na téma You have the power to… / Máte tu moc…“, které se může zúčastnit každý.