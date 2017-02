Kateřina Janouchová:

Bosá dívka





Osmý díl švédského rodinného thrilleru. Porodní asistentka Cecilie oslavila čtyřicítku, rozvedla se a s bývalým manželem mají děti ve střídavé péči. Ty rostou a jsou čím dál samostatnější. Potíže se však nevyhýbají ani ostatním členům rodiny.

Mladá fronta, přeložila Lucie Johnová, 344 stran, 299 Kč, e-kniha 209 Kč

Milena Jesenská, Marie Jirásková:

Křižovatky





Vůbec první výbor z díla novinářky Mileny Jesenské (1896-1944), proslulé dopisy, které jí psal Franz Kafka, přináší vhled do života české a rakouské společnosti v letech 1919-39. Vypovídá o proměnách životního stylu i o středoevropské tragédii po nástupu Hitlera k moci.

Torst, 888 stran, 599 Kč

Barbara Woodová:

Země odpoledního slunce





Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van Lindenová se stejně jako její vrstevníci pokouší co nejrychleji vymanit se z konvencí. Vydá se s milovaným mužem do Kalifornie, ale zjistí, že si vzala člověka sobeckého. Dosáhne však štěstí, po kterém touží?

Ikar, přeložila Milena Pellarová, 552 stran, 369 Kč

Lars Kepler:

Lovec králíků

Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. Nyní ho však odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě švédského ministra zahraničí totiž policie potřebuje, aby jí pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích.

Host, přeložila Karolína Kloučková, 560 stran, 369 Kč, e-kniha 199 Kč

Matthew FitzSimmons:

Příliš krátký provaz





Je to už deset let, co beze stopy zmizela čtrnáctiletá dcera senátora Lombarda. Když však Gibson Vaughn, bývalý mariňák, dostane fotografii, na níž je Suzanne, jeho nejlepší kamarádka z dětství zachycena v době, kdy už se pohřešovala, pouští se do vlastního pátrání.

Knižní klub, přeložil Richard Olehla, 400 stran, 359 Kč

Tania del Rio, Will Staehle:

Warren XIII. a Vševidoucí oko





Hrdinou komiksu je sympaticky nepohledný Warren XIII., dědic rodinného hotelu, v němž pracuje jako jediný poslíček, údržbář a kluk pro všechno. Věci se začnou dávat do pohybu, když se objeví zkazky o mocném artefaktu Vševidoucí oko, který se skrývá kdesi v hotelu.

Paseka, přeložila Barbora Punge Puchalská, 224 stran, 369 Kč

Josef Pecinovský:

Útěk z Arestonu





Sci-fi z Arestonu, které slouží jako vesmírné vězení. Tam byl i Sršeň, který si prošel peklem a je nucen začít od začátku. Zatímco Areston dál ovládají fanatičtí inkvizitoři, tajemný Hundertdog pokračuje ve vraždění a Sršeň se pouští do boje, na jehož konci je útěk a svoboda.

Epocha, 360 stran, 299 Kč

Lars Kepler:

Playground





Po těžkém zranění Jasmin, poručici švédské armády, na chvíli přestane bít srdce. Když se probere z kómatu, popisuje tajemné přístavní město – přechod mezi životem a smrtí –, v němž panuje krutý a nespravedlivý systém.

OneHotBook, účinkuje Tereza Bebarová, CD mp3, 12:19 hodin, 329 Kč

Hadžime Isajama:

Útok titánů 10





Boj o budoucnost lidstva neustává a lidožraví titáni získávají navrch. Zeď Rose je prolomena a Erenovi přátelé stojí před úkolem ubránit pevnost Utgard a zachránit holé životy. Nepřítel je však v jasné přesile a obráncům tak nezbývá než se uchýlit k nejkrajnějšímu řešení...

Crew, přeložila Anna Křivánková, 196 stran, 189 Kč