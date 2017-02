Kateřina Plamitzerová byla také jednou ze tří návrhářů nominovaných na cenu za Nejlepšího designéra. „Mám z nominace velkou radost. Bylo opravdu příjemné slyšet své jméno mezi tak velkou konkurencí z celého světa,“ komentuje svůj úspěch Kateřina Plamitzerová.

Liběna Rochová a Kateřina Plamitzerová (vpravo)

FOTO: Jolly Thompson

Odborná porota v čele s módní kritičkou Sarah Mower, která píše i pro US Vogue, ocenila zejména čistotu stylu celkové výstavy reprezentantů České republiky. Konkurence byla obrovská a také různorodá. Společně s Čechy se letos akce účastní dalších 26 zemí, mezi nimi například Indie, Guatemala, Tchaj-wan či Polsko.

Sarah Mower, módní kritička pro US Vogue

FOTO: Jolly Thompson

„Nominace jsou především odezvou na jedinečný designérský styl, který vychází z pražské UMPRUM, a pro mě osobně zadostiučiněním dlouhodobé podpory, kterou České centrum Londýn módě a designu poskytuje,“ dodává Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn.

Vítězná výstava IFS

FOTO: Jolly Thompson

Tým českých talentů, složený z návrhářů a talentovaných designérů – Michaely Čapkové, Filipa Hiekeho, Terezy Rosálie Kladošové, Terezy Ledvinové a Kateřiny – představil výstavu s názvem There Is Only You, kterou pořádá České centrum v Londýně spolu s UMPRUM.

Otevřené dveře do světa módy



„Byla tam naprosto úžasná atmosféra. Každý měl možnost potkat a pohovořit s tvůrci instalací na téma Global/Local. Člověk tak získal jedinečný úhel pohledu na kulturu, ale i pohled na módu dané země skrze určitou formu seberealizace. Já to vidím tak, že je skvělé, že mají návrháři z České republiky možnost ukázat, co umí, reprezentovat naši zemi, ale také potkat další umělce a nasbírat zkušenosti, které jsou v tomto odvětví naprosto nezbytné,“ řekla Novinkám členka českého týmu Nicole Ehrenbergerová.

Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn, a Pavel Ivančic, kurátor výstavy a vedoucí ateliéru módní tvorby na UMPRUM

FOTO: Jolly Thompson

„Byl to úžasný zážitek. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dvě nominace. V mezinárodní konkurenci jsme skvěle obstáli, a obhájili tedy svou pozici na mapě módního světa s velkým M,“ komentuje úspěch české výpravy na IFS kurátor výstavy Pavel Ivančic, který vede na UMPRUM od roku 2012 Ateliér módní tvorby.

Česká republika se díky Českému centru Londýn této výstavy účastní již počtvrté.

Návštěvník české výstavy

FOTO: Jolly Thompson