Stubblefield býval členem proslulé kapely Jamese Browna od roku 1965 a mimo jiné hrál na zásadních singlech Cold Sweat, I Got The Feelin’, Say It Loud – I’m Black and I’m Proud, Ain’t It Funky Now a na albu Sex Machine.

Jeho bicí v Brownově singlu Funky Drummer jsou považovány za jednu z nejsamplovanějších nahrávek v hudebních dějinách – hiphopeři si ji půjčují desítky let. Je možné ji slyšet třeba v písních Public Enemy: Fight the Power a Bring the Noise, N.W.A: Fuck tha Police, Dr. Dre: Let Me Ride, LL Cool J: Mama Said Knock You Out, Run-D.M.C.: Run’s House, Beastie Boys: Shadrach či George Michael: Freedom ’90 a mnoha dalších. Celkově se odhaduje, že figuruje ve stovkách nahrávek.

Bubeník Clyde Stubblefield

FOTO: Profimedia.cz

Clyde Stubblefield se narodil v americkém městě Chattanooga roku 1943. Před Jamesem Brownem sbíral zkušenosti u místních muzikantů a jeho první známější turné proběhlo se zpěvákem Otisem Reddingem, dnes už kultovní postavou soulu. Redding bohužel natočil jen málo desek, zemřel mladý už v roce 1967 při letecké nehodě. Stubblefield mezitím vstoupil do Brownova bandu a tím i do dějin.

Bubeník měl ale velkou smůlu v tom, že jako člen bandu nebyl na nahrávkách uváděn coby autor, což bylo v té době dost běžné. Proto ze slávy svých rytmů nakonec téměř nic neměl, od hiphoperů neviděl ani cent.

„Všechny ty rytmy, které jsem hrál s Brownem, byly moje. On mi neříkal, jak hrát a co hrát. Já jsem hrál své věci a ti hiphopeři a lidi,co používali tenhle materiál, pravděpodobně platili jemu. My jsme nedostali nic. Já nedostal nic,“ vzpomínal v jednom rozhovoru v roce 2012.

„Nevadilo mi to, ale myslím, že je neuctivé nezaplatit za to, co použili,“ dodal Stubblefield.