Angelina Jolie točila řádění Rudých Khmerů očima dítěte

Režisérka Angelina Jolie promluvila o svém filmu First They Killed My Father (Nejdřív zabili mého otce) během premiéry v Kambodži. Po snímku o válce v Jugoslávii opět potvrzuje, že umí tnout do živého. Vybírá si obtížná, politicky citlivá témata, v tomto případě rozpoutání vražedného šílenství komunistickým diktátorem Pol Potem.