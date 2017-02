Skupina Midnight Oil se proslavila hity jako Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart nebo Beds Are Burning, se kterou byla uvedena do americké Rock and Roll Hall of Fame.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července opět v industriálním areálu Dolních Vítkovic. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

„Je lepší zemřít vestoje než žít na kolenou,“ tvrdili vždy členové Midnight Oil. Dokázali provázat melodický rock i s výraznými společenskými protesty. „Jak můžeme tančit, jak se můžeme smát, když naše postele hoří. Přišel čas zaplatit,“ zpívali. Trvali na tezi, že Austrálie zemi původním obyvatelům ukradla a chovala se k nim drastickým způsobem. V létě roku 1986 nasedli do aut a rozjeli se s aboridžinskou kapelou Warumbi Band na turné do odlehlých oblastí země. Vystupovali na provizorních podiích pod noční oblohou a večer se s hostiteli setkávali u ohňů.

Zpěvák Peter Garrett vstoupil do politiky, stal se nezávislým poslancem parlamentu a později působil ve dvou vládách coby ministr životního prostředí a školství. Skupina hrála na veřejnosti jen vzácně, vždy při benefičních akcích. Naposled v roce 2009 pro oběti obřích australských požárů. Zbývající členové se věnovali vlastním hudebním projektům. Garrett z politiky odešel v roce 2013 a loni vydal své první sólové album A Version of Now.

Skupina letos 17. února oznámila, že se vrací na koncertní pódia. V rámci turné nazvaném The Great Circle projede od dubna do listopadu celý svět a také vydá tři kolekce CD. První bude obsahovat všechna jejich LP a EP, druhá CD a videa a třetí 4 CD/8 DVD sběratelský kousek s dosud nevydaným materiálem nazvaným The Overflow Tank