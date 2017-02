Jste uprostřed evropského turné. Jak se vám daří?

Nějaký čas jsme moc nekoncertovali a mám pocit, že se na nás lidé docela těšili. Z toho mám radost. A popravdě řečeno, jsem v šoku z toho, jak mladé máme publikum. Člověk by čekal, že s námi za tu dobu trochu zestárne. Chodí na nás mnoho teenagerů, kterým na počátku naší kariéry mohlo být tak osm let.

První koncert po dvouapůlleté pauze jste hráli téměř před rokem v irském Galway. Jaký to byl pocit stát opět na pódiu?

V pauze jsme nastřádali hodně energie, takže to bylo mimořádně příjemné. Před přestávkou jsme koncertovali několik let, takže když jsme se vrátili na pódium, cítili jsme se úplně přirozeně. Měl jsem pocit, že je všechno v pořádku. Vrátili jsme se ke své práci.

Užíváte si koncertování víc než dřív?

Mě koncertování vždycky bavilo. Problém byl v tom, že už jsme jeli naplno moc dlouho. Vydávali jsme se na příliš dlouhá turné, pět týdnů v Americe jsme odsouhlasili bez toho, abychom se pořádně rozmysleli (Halliday naráží na turné, po němž zpěvák Alex Trimble zkolaboval, pozn. red.). Na jeho konci už jsme nechtěli nikoho vidět a tím méně sebe navzájem. Bylo to náročné. Potřebovali jsme najít rovnováhu.

Věnovali jste se v pauze sólovým počinům?

Každý z nás je kreativní a všichni máme v šuplících tuny nápadů, které nenašly ve skupině uplatnění. Nicméně nyní jsme opět v jednom kole a nemáme mnoho volného času. A navíc nás to opět velmi baví. Myslím, že díky tomu, že jsme dokázali najít balanc mezi prací a vlastním životem, nás už podobné myšlenky příliš netrápí. Naučili jsme se, že sami za sebe můžeme být doma. A že to je stejně důležité jako čas strávený s kapelou. Ale kdo ví, třeba jednou něco vznikne.

V roce 2012 jste na vrcholu popularity během pár týdnů napsali a nahráli své druhé album Beacon. Jak vzpomínáte na jeho vznik?

Bylo to zvláštní, protože jsme opravdu neměli moc času. Hráli jsme na mnoha festivalech a v mezičase jsme spolu bydleli a pracovali na nových písních. Bylo to intenzivní. Nejsem si ale jistý, jestli to bylo zábavné. Neměli jsme odpočinek, z cest jsme se jen přesunovali do studia. Přesto na tu dobu vzpomínám rád. Poprvé jsme totiž jeli nahrávat do Los Angeles a to bylo skvělé.

Jaké bylo proti tomu nahrávání alba Gameshow, které jste vydali loni?

Zcela odlišné. Zpočátku jsme při psaní nových písní hodně komunikovali přes internet. Alex některé písně napsal dopředu sám a přehrál nám je skoro hotové. Bylo to uvolněnější, na vznik nového repertoáru nebyl tlak.

Vznikal od července a do studia jsme šli až v lednu. Samotné nahrávání bylo též svižné, protože jsme opět pracovali s producentem Jacknifem Leem a neměli jsme v Los Angeles tolik času. Ve studiu jsme jednali poměrně instinktivně.

Váš zpěvák Alex Trimble tvrdí, že nyní kladl proti minulosti daleko větší důraz na texty. Co vás na nich osobně nejvíc zaujalo?

Líbí se mi myšlenka singlu Are We Ready? (Wreck). Hovoří se v něm o tom, jak moc jsme obklopeni technologiemi a jak významnou součástí našich dní se staly sociální sítě.

Lidé se dnes často snaží stát se spíš jakousi privátní značkou než osobností. Doufám, že to je způsob života, který jednou vyjde z módy.