V pořadí již šesté turné pořádá tradičně agentura Bujoart. Nový stage design by měl evokovat návštěvu baru. Za barem přímo na pódiu bude v rámci show barman, který bude míchat koktejly. První koncert proběhne v Měšťanské besedě v Plzni 15. března, další například v Příbrami, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích nebo ostravském klubu Garage.

Dva původně plánované koncerty v dubnu v domovském městě B-Side Bandu byly vyprodány tak rychle, že se produkce rozhodla přidat třetí, na nějž už zbývá je malá část vstupenek. Všechny proběhnou v brněnském Sono Centru (24.–26. dubna). Ve druhé polovině jarní části turné zavítají do Velkého Meziříčí, Olomouce a Luhačovic. Pražské koncerty jsou naplánovány na 10. a 11. května do karlínského Fora a do holešovické La Fabriky. Kapela s Dykem se objeví rovněž na letních festivalech a koncerty budou pokračovat až do konce roku.

Vojtěch Dyk s B-Side Bandem

FOTO: Petr Klapper

Pro nové turné vyhlašuje Vojtěch Dyk návrat k ryzím hodnotám. „Jde nám o jednoduchost a maximální sdělnost, a to by mělo být vidět i slyšet na pódiu jak ve výpravě, tak v repertoáru,“ řekl Vojtěch Dyk.

„Právě ta jednoduchost sdělování mi ve dnešní době chybí, všechno je zanesené takovým mediálním bahnem a my chceme tohle bahno rozvířit a postavit proti němu jasnou a čistou zprávu. Vracíme se k atmosféře 60. let, která podle nás právě tohle nabízela.“

Proto bude nový repertoár, tvořený především autorskými skladbami, ale i největšími světovými hity v novém aranžmá pro B-Side Band, hodně taneční a zpěvák nevylučuje rovněž taneční číslo. „Rádi bychom také vzpomněli zařazením dvou písniček desáté výročí úmrtí Karla Černocha,“ dodal.

„Pro mě osobně je to i taková velká oslava desátých narozenin B-Side Bandu, které v této sezóně slavíme,“ říká bandleader Josef Buchta. Proto bude návštěvníkům k dispozici i CD, které mapuje uplynulou dekádu kapely a její vystoupení nejen s Vojtěchem Dykem, ale i s řadou hostů, jako jsou Matěj Ruppert, Tereza Černochová nebo zahraniční superstar jako držitelé Grammy Kurt Elling či New York Voices nebo trio The Puppini Sisters.