V Kutné Hoře (Česká 1) uslyší funkovou formaci se silnou dechovou sekcí a novým zpěvákem Jakubem Vaňasem 3. března, v Karlových Varech (Klub Paderewski) 11. března, v Praze (Jazzdock) 16. března, v Chomutově (17. března) a v Českých Budějovicích (River Music Club) 25. března.

Nový klip So Dance natočil a sestříhal Adam Koller. Místo politiky řeší spíše tancování a zábavu. „So Dance je typická taneční pecka, kterou chceme narušit tu obrovskou zimu a mrazy, které nás letos zastihly. Myslím si, že lidi by se měli více bavit, užívat si více reálného života, na živých koncertech schovat mobily, vypnout sociální sítě a soustředit se jen na hudbu a tančit, “ řekl autor hudby i textu Petr „Harmy“ Harmáček.

V So Dance se k mikrofonu postavil nejnovější člen desetičlenné skupiny Jakub Vaňas, pro kterého je to po Xstátu již druhý videoklip s Top Dream Company. „Jsem moc rád, že jsem se dostal do tohohle úžasného kolektivu. Navíc to, že teď během krátkého období vydáváme už druhý klip a další jsou v plánu, svědčí o tom, že jsme si s klukama snad sedli a bude to jen lepší a lepší,“ dodal Vaňas.

Desetičlenná kapela z Prahy si libuje ve funku, soulu, disku a nebojí se ani reggae či latiny. Pod vedením trumpetisty Petra Harmáčka spolupracovala s řadou českých i zahraničních zpěváků a vydala několik CD a DVD.