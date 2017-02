Má tedy mnoho zkušeností a není divu, že se je rozhodl spojit s novou kapelou a se zpěvačkou Terezou Kopáčkovou, vystupující jako Tereza. Chytil se jejího talentu, obklopil se zručnými muzikanty a napsal nové písničky.

Vzniklo album Balage Band feat. Tereza, které je profilem nové vokalistky. Představuje ji jak ve výrazové poloze lehce rozpustilé (We Got), tak funky (Funky kocour, Křídla), poprockové (Tam tam, Kariéra, Mrcha líná), naléhavé (Zeměkoule, Nenávidím…), baladické (Osud je cesta) či coby interpretku coververze skladby kapely AC/DC Highway To Hell.

Obal nového alba

FOTO: Ota Balage

Mimochodem, posledně jmenovaná patří k nejzajímavějším na albu. Má v sobě nutnou porci jinakosti v porovnání s originální verzí. Přesně takovou, kterou každá předělávka potřebuje kvůli tomu, aby byla zajímavá a její vznik měl smysl.

Tereza se v pěveckých polohách pohybuje zručně. Její hlas je pevný, nese kus rockové drásavosti, stejně tak hebkosti v klidnějších skladbách. Zajímavý je také jeho rozsah. Možná jen nepatří k těm, které si posluchač na scéně nesplete s jiným, což může změnit čas.

Písničky na albu se nesou v duchu rukopisu Oty Balage. Nenachystal o několik let mladším kolegům repertoár, který by pochleboval hudební přítomnosti a nebyl od něho tím pádem upřímný. Uhnětl dílko, na kterém je jeho tah.

Kromě zmíněné coververze skladby od AC/DC je silná a emotivní Zeměkoule, příjemná je úvodní legrácka We Got a dobře prezentovaná Kariéra, kterou má v repertoáru Balageho další kapela Nová růže. Moderní sound i dobrá prezentace dokázaly, že byla v době svého vzniku (na prahu devadesátých let) nadčasová, a to i v textu.

Balage Band feat. Tereza je album, na kterém všichni zainteresovaní odvedli dobrou práci. Chybějí mu jen trochu nápaditější texty a více silných skladeb, takových, které posluchače osloví okamžitě. Žijeme totiž v době, kdy fanoušci novým zpěvákům druhou šanci nedávají.

Balage Band feat. Tereza Ota Balage, 39:25

Celkové hodnocení: 65 %