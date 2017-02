Na Colours bude sametově soulový Kiwanuka i experimentálně folkový Sam Lee

Tři britské zpěváky přidává do bohatého programu festival Colours of Ostrava, který proběhne od 19. do 22. července v areálu Dolních Vítkovic. Nejslavnější je majitel sametového retro hlasu Michael Kiwanuka, nominovaný na Brit Awards 2017 i Mercury Prize.