Mike Oldfield: Return to Ommadawn





FOTO: Virgin/EMI

V pořadí šestadvacáté studiové album britského hudebníka Mika Oldfielda navazuje na jeho kolekci Ommadawn z roku 1975. Jde o jakési hudební rozjímání na téma uvedené starší kolekce. Však jsou na instrumentální desce jen dvě skladby.

Gotthard: Silver





FOTO: Nucklear Blast

Legendární švýcarská skupina Gotthard je stále plná energie a nápadů. Prokazuje to na svém dvanáctém studiovém albu, kterým zahajuje rok oslav pětadvaceti let existence. Její hard rock je poměrně moderní, melodický a co do staveb skladeb tradiční.

Sundara Karma: Youth Is Only Ever Fun In Retrospect





FOTO: RCA

Sundara Karma je britská indierocková kapela, která je na světě od roku 2010. Nyní vydala první studiové album a jeho prostřednictvím se uchází o přízeň zejména klubového publika. Kapela na desce konstatuje, že našla svou hudební řeč. Charakteristický pro její sound je výrazný hlas Oscara Pollocka.

The Temper Trap: Thick as Thieves





FOTO: Infectious Records

Třetí album pozoruhodné australské rockové čtveřice vyšlo již loni. Kapela nicméně v pátek 3. března vystoupí v pražském Lucerna Music Baru a novinku přijede prezentovat naživo. V její hudbě jsou velmi silné emoce, nápadité postupy a snaha dosíci originálního zvuku.