„Jsme vzrušení, protože se dá říci, že dnes počneme dítě, je 29. ledna a přesně za devět měsíců 29. října budeme mít 230. výročí premiéry Dona Giovanniho v Praze,“ zavtipkoval Domingo ve Stavovském divadle. Do Prahy se pěvec vrátí po konci sezóny: „V červnu, červenci bude mít toto dítě čtyři pět měsíců a budeme pokračovat. Doufám, že už budeme mít představitele donny Elvíry a Masetta.“

Ty by měli ztvárnit čeští pěvci. „Od počátku jsme plánovali, že obsazení vzejde z letošní Operalie, která slaví 25 let,“ řekl Domingo, „ale i díky podpoře Národního divadla jsem dospěl k závěru, že je důležité dát prostor také českým pěvcům a pěvkyním. Dnes (ještě v neděli - pozn. red.) se uskuteční první náslechy.”

Prozradil i jména některých z pěvců - dona Giovanniho ztvární Simone Alberghini, donnu Annu Irina Lungová. V představení vystoupí i Julia Noviková.

Nepůjde ale o divadelní, nýbrž koncertní provedení v kostýmech Teodora Pištěka. Hudebníci vystoupí na vyvýšeném orchestřišti, aby na ně bylo lépe vidět. Má to připomenout, jak vypadala původní premiéra Dona Giovanniho pod Mozartovou taktovkou, která se uskutečnila v někdejším Nosticově divadle, dnešním Stavovském, v říjnu 1787.

Plácido Domingo s ministrem kultury Danielem Hermanem

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Propagace Prahy



Domingo zdůraznil, že projekt má ale ještě jeden aspekt - chce upozornit na význam Prahy jako kulturního centra: „Spousta lidí, kteří nejsou experti, nevědí, že premiéra Dona Giovanniho byla v Praze. Znají Mozarta i Dona Giovanniho, ale Praha musí být více známa tím, že právě tady se uskutečnil zázrak zrození Dona Giovanniho a že si Mozart pro premiéru vybral právě Prahu.“

Proto bude mít Domingo tři role - na představení se bude podílet jako dirigent, umělecký šéf a propagátor české kulturní historie. „Doufáme v přímý přenos do různých kin po světě, ale rádi bychom udělali i dokument o městě a mluvili v něm o Kafkovi,“ prohlásil.

Plácido Domingo

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Výjimečná opera



Novinkám Domingo prozradil, čím je po něj Don Giovanni výjimečný. „Kdybych měl jmenovat pět největších oper, tak tam bude samozřejmě Carmen, Aida, něco od Pucciniho, třeba Madame Butterfy, a pak Don Giovanni nebo některá jiná ze tří oper, které vytvořil s Lorenzem da Ponte, tedy Figarova svatba a Cosi fan tutte. Projevili v nich smysl pro humor, hráli si textem, ale jsem přesvědčen, že Don Giovanni je odlišný, je to drama, je tam i trest. Tím se liší od ostatních Mozartových oper.“

Zmínil i to, jak je tato opera moderní svým pojetím: „Má jen dvě jednání s přestávkou, přitom tehdy měly opery běžně tři a čtyři jednání a mnohokrát se změnily scény.“ Zmínil i to, jak různorodé jsou ženské postavy.

Domingo, který v této opeře účinkoval před lety v Izraeli se svou ženou, když zpíval dona Ottavia a ona donnu Elvíru, se ale přiznal, že postava hlavního hrdiny je mu cizí: „Nemám osobně rád postavu Dona Giovanniho, nechápu, co ty ženy na něm vidí, při tom, jak se ženami zachází. Kdykoli mi nabídli zpívat postavu dona Giovanniho, vždy jsem to odmítl. Vyhýbal jsem se antihrdinům, jako jsou Macbeth nebo Nabucco. Ale baví mne ho dirigovat.“

Vyjádřil se i k nákladům: „Nemyslím si, že to bude tak drahé, samozřejmě přiblížíme pěvce, kteří tu nebývají obvyklí, to to prodražuje, ale ne zas tak moc.“ Naznačil, že se to vrátí vzhledem k vyšší popularitě města.

Ministr kultury Daniel Herman

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který nad projektem převzal záštitu, řekl: „Jsem rád, že tady bude maestro dirigovat, bude to svátek hudby, oslava Mozarta a Dona Giovanniho. Jsem rád, že mohu tento projekt podpořit, dokud jsem ve funkci.“