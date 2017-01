Nejvíce ji fascinují jazz a staré francouzské šansony, a tak není divu, že umělkyně, která disponuje hluboko posazeným hlasem, se kromě herecké dráhy věnuje i zpěvu.

Ve středu pokřtila v pražské La Fabrice nové album Chantal Chansons, na které nazpívala své oblíbené francouzské šansony. Některé texty si napsala sama, přičemž je na albu i jedna česká skladba, kterou herečka nazpívala jako duet se Štěpánem Markovičem, saxofonistou její doprovodné kapely.

„Šansony jsou pro mě velice důležité, protože jejich prostřednictvím lidem předávám to, co cítím, a mohu jim sdělit to, co potřebuju a chci, aby věděli,“ svěřila se šansoniérka Chantal Poullain.

S koncertováním má bohaté zkušenosti, vydala již jedno jazzové album. Se svou kapelou pravidelně vystupuje v celé České republice.

„Velice bych si přála, abych jednou mohla spojit všechno své umění dohromady. Herectví, šansony a tanec. To by se mi líbilo,“ prozradila své umělecké ambice. „Poezie do jazzu, to by byl také můj splněný sen.“