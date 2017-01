Na turné budou znít především písně z posledního alba kapely pojmenovaného Malina Brothers & Charlie McCoy. Natočila ho s nashvillským hudebníkem Charliem McCoyem v roce 2015. Dostane se ale i na písničky od Mirka „Skunka“ Jaroše a také nově zařazené skladby z repertoáru Petera Rowana v podání Pavla Peroutky. Program pak doplní několik instrumentálek.

Po koncertu v Žatci se Malina Brothers představí 20. ledna v pražském Divadle Gong, 23. ledna v Rychnově nad Kněžnou, poté 24. ledna v Novém Městě nad Metují, o den později v Brně na Musilce a 26. ledna ve Zlíně. Celé turné potrvá do 28. března, kdy skončí koncertem ve Znojmě.

„Vystupování ve Spojených státech dalo nový rozměr písním, na kterých jsme vyrůstali. Představte si, že odmala slýcháte o kovbojích, prérii, řece Rio Grande a najednou je to vše před vámi, dýcháte horký pouštní vzduch a nasáváte atmosféru Divokého západu. To vše se pak promítá do pocitů na pódiu a opravdu věříte tomu, o čem zpíváte,“ říká banjista Luboš Malina.

„Byli jsme dojati, s jakým nadšením publikum v USA přijalo původní americké písničky od Krise Kristoffersona nebo Kinkiho Friedmana otextované východočeským rodákem Mirkem Skunkem Jarošem. V tu chvíli pociťujete určitou hrdost na zemi, ze které pocházíte,“ dodává kytarista Pavel Malina.