The XX: I See You





FOTO: Young Turks

Patří mezi největší inovátory v populární elektronické hudbě v posledních letech. Britská kapela The XX si dala pět let vydavatelskou přestávku, nicméně třetí nahrávku I See You lze vnímat jako velmi kvalitní. The XX se podařilo překonat vlastní stín a zároveň si zachovat svou hudební identitu.

A Tribe Called Quest: We got It From Here ... Thank You 4 Your Service





FOTO: Sony Music

Třetí album americká jazz-rapové trojice A Tribe Called Quest získalo v celosvětovém měřítku skvělé ohlasy. Jsou na něm hudebně nápadité a rafinované nahrávky. Moderna se na něm pojí s tradicí.