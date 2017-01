„Mohlo by to být na podzim 2018 nebo v zimě 2019,“ domnívá se Gary Newman. „Nevládne tu žádná negativita, žádné problémy, myslím, že všichni by to rádi dělali, ale není to lehké rozhodnutí. Snažíme se je nadále podporovat co nejvíce, snažíme se pomoci, aby se to podařilo.”

Točit seriál je především časově mnohem náročnější než točit film. “Je to hodně složité, v jejich život se těžko hledá čas, Gillian bydlí v Londýně a má malé děti. Přijet do Vancouveru a točit tři, čtyři měsíce pro ni není jednoduché. Obzvláště když má i jiné pracovní závazky. David může být k dispozici a pak mu najednou přijde velká nabídka. Není snadné najít čas. Moc rádi bychom to točili a věřím, že se to jednou stane, ale nebude to v nejbližší době.“

David Duchovny jako Mulder v Aktech X z roku 2015

FOTO: Fox Network

Další z manažerů Foxu David Madden byl o něco optimističtější. Uvedl, že „došlo k pokroku“ ohledně smluv s Gillian Andersonovou, Davidem Duchovnym a výkonným producentem seriálu Chrisem Carterem.

Fox údajně stojí o to, aby další série měla hodně dílů. „Nebude to hned dvaadvacet, ale doufáme, že víc než šest. To je náš cíl,“ řekl Madden.

Seriál se vysílal původně v devadesátých letech, tehdy měl obrovskou sledovanost a sbíral ceny Emmy a Zlaté glóby. Poté vznikl i celovečerní film. V roce 2015 prožil seriál první comeback. Recenze nebyly moc nadšené, ale ukázalo se, že dost diváků ještě pořád má zájem podívat se na Akta X.