Filmové premiéry: Všechno nebo nic, Pod rouškou noci, Odysea, Kluci a Proč právě on?

Táňa Pauhofová a Klára Issová hrají hlavní hrdinky nové české komedie Všechno nebo nic. John Hamburg, scenárista komedií Fotr je lotr, Jeho fotr, to je lotr! a Fotři jsou lotři, přivádí do kin další rodinnou komedii Proč právě on? Pod rouškou noci je mafiánské drama z 20. let minulého století. Odysea je výpravná biografie rodiny Cousteaových. Se školní šikanou se potýkají hrdinky švédského dramatu Kluci.