„Komise nám doporučila jako nejvhodnější místo Těšnov – a já s tím souhlasím. Pokud by nový domov Slovanské epopeje byl právě v místech, kde dříve stávala budova těšnovského nádraží, přispělo by to navíc i k humanizaci Severojižní magistrály,” řekla primátorka v pondělí ČTK.

Podmínkou je, že se musí postavit nová budova. Uvažovalo se mimo jiné také o Letné, Výstavišti, Vyšehradu nebo o Vítkově. A právě na vrchu Vítkov trvá Praha 3, která upozornila, že rozhodování bylo zbytečné, protože odborná studie už v roce 2010 vybrala Vítkov.

Jeden z obrazů cyklu Slovanská epopej ve Veletržním paláci

FOTO: Petr Hornik, Právo

„Je nepochopitelné, že představitelé hlavního města odmítají respektovat odborný názor architektů z roku 2010, politikaří a plýtvají veřejnými prostředky na opětovné ověřování míst pro umístění epopeje. Rušná dopravní křižovatka Těšnov je z mého pohledu nejhorší variantou, která je zdůvodněná absurdní snahou o humanizaci magistrály,“ řekla starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, která se spojila se starostkou České obce sokolské Hanou Moučkovou, předsedou Československé obce legionářské Pavlem Budinským, kunsthistorikem Jiřím Tomášem Kotalíkem a spisovatelem Ondřejem Neffem a založili nadační fond.

„Založení nadačního fondu je vedeno snahou přesvědčit hlavní město, aby s unikátním symbolickým dílem, které Alfons Mucha věnoval Praze a československému lidu, naložilo způsobem odpovídajícím jeho jedinečnému významu,” dodala.

Kotalík: Tak by to chtěl Mucha



Kotalík tvrdí, že Mucha chtěl své dílo umístit na Vítkov. „S umístěním na Vítkově souhlasil také sám Mucha. Měl takovou představu, aby z místa, kde bude pavilón stát, bylo vidět velkolepé panorama Prahy. Což Vítkov nepochybně splňuje. Muchova epopej je bezesporu vynikající dílo světového reprezentanta secese a zaslouží si své místo,“ sdělil bývalý rektor AVU.

Plánovaná stavba by měla přirozeně zapadat do svahu kopce a její intenzivně zelená střecha splývat s přírodou. Prostory výstavní síně by prý působily majestátně a současně bynabízely výhled na hlavní město.

Slovanská epopej byla do roku 2012 na zámku v Moravském Krumlově, ale sám autor si takové řešení nepřál. Pak ji umístili přechodně do Veletržního paláce v Praze a nyní má vyrazit do Japonska. Co se stane po návratu do ČR, však pořád není jasné.