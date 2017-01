Řekl to Jan Skřivánek ze serveru Artplus, který se specializuje na trh s uměním. Oproti roku 2015 narostl loni obrat o 331 miliónů korun, tedy o 36 procent.

V uplynulých letech meziroční nárůst nikdy nepřekročil 100 miliónů korun. O více než 300 miliónů také ten loňský překonal dosud rekordní rok 2013, kdy obrat aukcí činil 943 miliónů korun.

Rok 2016 byl ale pro trh s uměním rekordním i z hlediska dalších aspektů. Po třech letech se výrazně pozměnil žebříček top ten včetně nového domácího rekordu. Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku by případný zájemce potřeboval rekordních 240 miliónů korun. Poprvé je celá první desítka nejdráže prodaných děl složena z položek s cenou nad deset miliónů korun, přičemž nad tuto hranici se vydražily ještě dva obrazy.

Definitivní suma představující loňský obrat se ještě může zpřesnit, uvedl Skřivánek. Přesná čísla přinese ročenka Artplus, kterou její autoři tradičně představí na počátku tohoto roku. Obrat je uváděn včetně aukčních provizí, které jsou kolem 20 procent. Nejdražším dílem roku 2016 byl abstraktní obraz Serie C I. (Protihodnoty) od Františka Kupky, který se na listopadové pražské aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 62 miliónů korun, přičemž v ceně byla započtena i aukční provize.

Dosažená cena je novým rekordem českých aukcí a třetí nejvyšší aukční cenou za Kupkovo dílo v mezinárodním měřítku. Olejomalbu nazvanou Série C I. (Protihodnoty) vytvořil František Kupka (1871–1957) v roce 1935. Takzvaná geometrická abstrakce v oleji na dřevěném panelu obsahuje obrazec složený z barevných čar v převládající modré barvě. Dílo o rozměrech 55 x 60 centimetrů je v původním, Kupkou navrhovaném a malovaném rámu.

Obraz je prvním ze Série C z poloviny třicátých let, kterou tvoří celkem dvanáct obrazů. Další jsou umístěny například v pražské Národní galerii (Série C VI.), v muzeu Thyssen-Bornemisza v Madridu (Série C VIII.) nebo v Centru Georgese Pompidoua v Paříži (Série C XI. a C XII.).

Vedle Kupky se mezi deset nejdražších děl českých aukcí dostal ještě obraz Oskara Kokoschky a dvě rozměrná plátna Josefa Šímy. Za více než 20 miliónů korun byl vedle Kupky a Kokoschky do konce loňského roku vydražen jen jeden obraz, Spící od Toyen, už v roce 2009.

Nové autorské rekordy loni galeristé zaznamenali u děl Josefa Šímy, Josefa Čapka, Jana Zrzavého i Antonína Slavíčka. V Slavíčkově případě navíc jde i o rekord v kategorii umění 19. století. Po šesti letech překonal Jakuba Schikanedera a jeho obraz Kontemplace prodaný za 8,1 miliónu korun.

Úspěchem je podle Skřivánka také desátá příčka barokního obrazu Judita s hlavou Holoferna. Za více než deset miliónů korun byla v tuzemsku dosud dražena jen dvě díla starých mistrů.

Nejdráže prodaná díla na aukcích 2016

(ceny jsou v miliónech Kč s aukční provizí)

1. František Kupka: Protihodnoty (Série C I.) 62

2. Oskar Kokoschka: Žáby 37,7

3. Josef Šíma: Ateliér 28,8

4. Josef Šíma: Ve čtyři hodiny odpoledne 22,88

5. Antonín Slavíček: Na lavičce 18

6. Josef Čapek: V červnu 17,51

7. Jan Zrzavý: Fantastická krajina 14,4

8. Emil Filla: Čtenářka Lidových novin 14,15

9. Jan Zrzavý: Pole na Ile de Sien II. 12,98

10. Johannes Spilberg: Judita s hlavou Holoferna 11,6