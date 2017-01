Vyrovnal se tak svému americkému kolegovi Lilu Wayneovi, jenž byl dosud rekordmanem mezi sólovými interprety v počtu skladeb v uvedeném singlovém žebříčku. Celkově nejvíc, sice 207, jich do žebříčku poslalo herecké obsazení seriálu Glee, který byl vysílán v letech 2009 až 2015.

Drakeovou první skladbou v Billboard Hot 100 byl singl Best I Ever Had v roce 2009. Celkově měl v žebříčku 82 skladeb jako hlavní interpret a 50 jako hostující, zatímco Lil Wayne jako hlavní interpret 47 a jako hostující 85.

Drakeovi se podařilo žebříček dobýt třikrát, a to s vlastní skladbou One Dance a jako hostu v Rihanniných písních What’s My Name? a Work, přičemž v první desítce měl 18 singlů. Lil Wayne měl mezi prvními deseti o jednu skladbu více, ale na vrcholu byl pouze se dvěma, s vlastní písničkou Lollipop a coby host ve skladbě Down zpěváka Jay Seana.

Třicetiletý Drake se narodil v Torontu. Na svém kontě má čtyři studiová alba, to aktuální se jmenuje Views a vyšlo v roce 2016.