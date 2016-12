First Man vzbuzuje velké naděje mimo jiné proto, že Damien Chazelle a Ryan Gosling právě uvedli film La La Land, který má téměř všude v zahraničí velmi dobré recenze a vypadá to i na komerční úspěch, popřípadě na Oscara. Jde o hudební romantický příběh o jazzovém pianistovi a začínající herečce, kterou ztvárnila Emma Stoneová. Už teď má nominace na Zlaté glóby za herectví (Gosling a Stoneová), za režii (Chazelle) a za nejlepší komedii či muzikál. U nás bude mít premiéru 5. ledna.

Protagonisté amerického filmu La La Land

FOTO: Freeman Entertainment

Nový film chce zachytit Armstrongův život v klíčových letech 1961-1969 a prozkoumat, co všechno musela obětovat Amerika i samotný kosmonaut „kvůli jedné z nejnebezpečnějších misí v dějinách”.

Se scénářem si pohrál oceňovaný autor Josh Singer, který má za sebou třeba drama Spotlight. Vycházel z knihy Jamese R. Hansena First Man: The Life of Neil A. Armstrong.

Marty Bowen a Wyck Godfrey z Temple Hill Entertainment budou drama produkovat, výkonným producentem je Isaac Klausner a za studio Universal bude na First Mana dohlížet Sara Scottová. Zatím nelze spekulovat, kdy by mohla být premiéra, projekt je ještě v dost rané fázi.