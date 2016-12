Byla z toho obviněna nejenom fanoušky, ale také některými médii. Mnozí fanoušci ji za to odsoudili, další se jí zastali. Situace to ale rozhodně nebyla příjemná.

Zpěvačka 10. března v Melbourne předvedla svým australským divákům speciální vystoupení s názvem Tears of a Clown (Plačící klaun). Performanci na hranici divadelního představení přijali rozpačitě, některé podráždila i skutečnost, že na hvězdu museli čekat téměř do jedné po půlnoci, protože svévolně posunovala začátek svého setu.

Právě v návaznosti na to se objevily narážky, že nebyla zcela ve své kůži, jelikož byla pod vlivem psychotropních látek.

Jako reakci na ta obvinění Madonna zveřejnila na svém Instagramu kopii příspěvku od fanouška, který se jí zastával, a napsala: „Děkuji za podporu. Škoda že lidé nerozumějí herectví a ztvárnění role. Nikdy bych se na pódium nepostavila opilá nebo zdrogovaná.“

Zároveň dodala, že kdyby se za klauna převlékl muž, nikdo by to neřešil. „Skrývá se za tím sexismus, jenž dokazuje, že ženám nejen platí méně, ale stále se k nim chovají jako k odpadlíkům, pokud se vyčlení z davu a dělají něco neobvyklého. Sexismus je stále živý, ale já žiju pro lásku.“

Její australské vystoupení bylo kombinací komedie, hudby a příběhů, Madonna na sobě po celou dobu měla kostým klauna.

O dva dny později v Brisbane se Madonně podařilo odhalit prso nezletilé fanynky. Pozvala si ji během koncertu na pódium, pochválila její postavu a „nechtěně“ zavadila o její neposlušný oděv, přičemž odhalila část jejího hrudníku.

Následně se omluvila a zavtipkovala tak pohotově, že u mnohých okamžitě pominulo podezření, že šlo o dohodnutou scénku. „Sakra. Je mi to velmi líto. Vypadá to jako sexuální obtěžování. Můžeš mi to vrátit, jestli chceš,“ řekla dívce, která se zatím spěšně zahalila. Zda šlo o připravenou scénu, anebo to byla jedna velká náhoda, není jasné.